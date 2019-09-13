https://static.news.ru/photo/80fa6748-d609-11e9-9bf9-fa163e074e61_660.jpg Николай II Фото: Vladimir Boiko/Global Look Press

Соединённые Штаты передадут России 16 исторических документов, которые были похищены из архивов в начале 1990-х. Все бумаги подписаны лично императором Николаем II.

Церемония возвращения артефактов состоится 18 сентября в резиденции посла США в РФ Спасо-хаус. В американской дипмиссии пояснили, что документы были обнаружены в результате расследования, проведённого Министерством внутренней безопасности США, передаёт « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что у неё нет одержимости Николаем II. По её мнению, сохранение памяти о святомученичестве царской семьи — это «долг любого порядочного человека, который дорожит правдой, людьми и верой».