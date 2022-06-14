США в день основания армии выложили видео с техникой Третьего рейха

Фото: Фото: The U.S. Army/flickr.com

Нацгвардия США в день основания армии опубликовала видео с техникой Третьего рейха. Публикация появилась в официальном Twitter ведомства.

На кадрах присутствуют немецкие танки Pz-lll наряду с привычными кадрами американской армии. Предполагается, что хроника с немецкими танками снята на Восточной фронте, пишет издание Readovka. Это вдвойне иронично, так как после этой хроники также идут кадры с танками, но на этот раз уже современными американскими M1 Abrams.

Между тем США сформировали в штате Аляска новую, 11-ю воздушно-десантную дивизию, получившую название Arctic Angels. Она состоит из двух бригад, в состав соединения также войдут вертолетная и артиллерийская бригады и части материально-технического обеспечения. Численность личного состава 11-й дивизии составит 12 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось, что американский журнал The National Interest со ссылкой на экспертов центра RAND Corporation сообщил, что российская артиллерия значительно превосходит полевые орудия армии США по своим возможностям. В статье сообщается, что полевая артиллерия и противовоздушная оборона Соединённых Штатов столкнулись с особенно серьёзными сокращениями.