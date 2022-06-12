В США признали превосходство российской артиллерии NI: российская артиллерия превосходит полевые орудия армии США

Фото: MOD Russia / Twitter.com / Global Look Press

Российская артиллерия значительно превосходит полевые орудия армии США по своим возможностям, пишет американский журнал The National Interest со ссылкой на экспертов центра RAND Corporation. Автор материала указывает на то, что Пентагон на протяжении двух десятилетий пренебрегал артиллерией сухопутных войск США. В статье сообщается, что полевая артиллерия и противовоздушная оборона Соединённых Штатов столкнулись с особенно серьёзными сокращениями.

Учитывая характер угроз в Ираке и Афганистане, это понятно. Однако сегодня эти два рода войск имеют огромное значение с учётом того, кто теперь является нашими основными противниками, — рассказал аналитик RAND Джон Гордон.

В публикации сравнили дальность стрельбы американской 155-миллиметровой гаубицы M109A7 «Паладин» и российской БМ-30 «Смерч», в первом случае это 24 километра, а во втором 100. Отдельно представлены технические характеристики SS-26 «Искандер», дальность удара которого составляет примерно 400 километров.

Профессор, эксперт по международным отношениям из Университета Лестера Эндрю Футтер ранее заявил, что Великобритания будет уязвимой в случае нанесения ударов российским гиперзвуковым комплексом «Кинжал». Он отметил, что у Лондона нет возможности перехватывать подобное оружие.