Британцы признались, что не смогут защититься от российских «Кинжалов» Daily Express: в Британии признали беззащитность перед российскими «Кинжалами»

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор, эксперт по международным отношениям из Университета Лестера Эндрю Футтер заявил, что Великобритания будет уязвимой в случае нанесения ударов российским гиперзвуковым комплексом «Кинжал». Он отметил, что у Лондона нет возможности перехватывать подобное оружие. Он добавил, что с начала холодной войны руководство Британии полагалось исключительно на сдерживание из-за высокой стоимости разработок в области активной противоракетной обороны, пишет Daily Express.

У нас нет возможности перехватывать и уничтожать приближающиеся российские баллистические ракеты. С начала холодной войны Великобритания эффективно полагалась на сдерживание, потому что оборона чрезвычайно дорога, — заявил Футтер.

«Кинжал» — гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который может нанести удар по стационарным объектам или надводным кораблям.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ ранее заявил, что Альянс может больше не придерживаться обязательств не размещать свои силы в Центральной и Восточной Европе после начала специальной операции России на Украине. Речь идёт об Основополагающем акте о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО.

Он добавил, что военный союз теперь может размещать свой войска в Восточной Европе. Он при этом рассказал, что тактические группировки НАТО были развёрнуты в Польше и странах Прибалтики ещё в 2017 году, до начала специальной операции России на Украине.