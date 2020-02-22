https://static.news.ru/photo/d0fa4994-55c9-11ea-9f72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine/imago-images.de

Новые правила усложнят процедуру получения разрешения на жительство иностранцам, которые рассчитывают жить за счёт государства.

Верховный суд США отклонил 21 февраля последний иск, требовавший блокировки действия правил «обузы для общества» на территории штата Иллинойс. Согласно этим правилам, поводом для отказа в грин-карте может послужить пользование льготной медицинской страховкой Medicaid, равно как и продуктовыми талонами и льготными программами покупки жилья, сообщает ТАСС.

Также сложности могут возникнуть у людей с заболеваниями, требующими серьёзного лечения и способными помешать обеспечивать себя самостоятельно, а также при отсутствии средств на самостоятельную оплату лечения. Плохое знание английского языка тоже станет препятствием.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп считает, что привлечение миллиона мигрантов изменило Европу в худшую сторону. По его словам, если не начать «действовать очень быстро», то Европа не вернётся к тому состоянию, в котором пребывала раньше.