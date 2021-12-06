США сообщили о готовности нанести экономический удар по России

США готовы нанести «экономический вред» РФ, если та нападёт на Украину. В настоящее время по этому поводу ведутся активные консультации с европейскими партнёрами. Об этом заявил СМИ представитель американской администрации, его слова приводит РИА Новости.

Что касается финансовых санкций, мы видим интенсивные обсуждения с европейскими партнерами о том, что мы стали бы делать совместно в случае крупной российской военной эскалации на Украине. Мы считаем, что у нас есть путь, который будет включать значительные экономические контрмеры со стороны как Европы, так и США, которые включали бы значительный, жестокий экономический вред для российской экономики, — сказал представитель администрации США.

При этом в Белом доме отметили, что Штаты не планируют применение военной силы в качестве ответной реакции на возможные действия Кремля.

Я бы сказал, что США не стремятся оказаться в обстоятельствах, когда фокусом наших контрмер станет прямое использование американской военной силы, — заявил представитель администрации Штатов.

Ранее СМИ сообщили о том, что США не исключают введения новых санкций против Москвы для сдерживания «вторжения» России на Украину. Ограничительные меры коснутся «близкого окружения президента РФ Владимира Путина» и предусматривают отключение страны от системы SWIFT. Кроме того, под действие санкций могут подпасть российские энергетические компании.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данные сообщения «продолжением информационной истерики».