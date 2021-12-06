США сообщили о готовности нанести экономический удар по России
США заявили о готовности «нанести экономический вред» РФ в случае «нападения на Украину»
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:11, 06 декабря 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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США готовы нанести «экономический вред» РФ, если та нападёт на Украину. В настоящее время по этому поводу ведутся активные консультации с европейскими партнёрами. Об этом заявил СМИ представитель американской администрации, его слова приводит РИА Новости.
Что касается финансовых санкций, мы видим интенсивные обсуждения с европейскими партнерами о том, что мы стали бы делать совместно в случае крупной российской военной эскалации на Украине. Мы считаем, что у нас есть путь, который будет включать значительные экономические контрмеры со стороны как Европы, так и США, которые включали бы значительный, жестокий экономический вред для российской экономики, — сказал представитель администрации США.
При этом в Белом доме отметили, что Штаты не планируют применение военной силы в качестве ответной реакции на возможные действия Кремля.
Я бы сказал, что США не стремятся оказаться в обстоятельствах, когда фокусом наших контрмер станет прямое использование американской военной силы, — заявил представитель администрации Штатов.
Ранее СМИ сообщили о том, что США не исключают введения новых санкций против Москвы для сдерживания «вторжения» России на Украину. Ограничительные меры коснутся «близкого окружения президента РФ Владимира Путина» и предусматривают отключение страны от системы SWIFT. Кроме того, под действие санкций могут подпасть российские энергетические компании.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данные сообщения «продолжением информационной истерики».
Некоторое время назад американские СМИ разместили данные разведки, согласно которым близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Агентству Bloomberg это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск на Украину, которое произойдёт, предположительно, в начале 2022 года.