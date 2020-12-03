Власти США пообещали не допустить создания Ираном химического оружия

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Власти Соединённых Штатов расширили вновь санкционный перечень по Исламской Республике Иран.

В Минфине заявили, что в чёрный список внесли химико-технологическую и научно-исследовательскую организацию, а также некоего Мехрана Бабри — эксперта в данной области

Создание Ираном оружия массового уничтожения является угрозой безопасности его соседей и всего мира <...>. США продолжат противодействие любым попыткам режима ИРИ получить химоружие, которое могут использовать власти страны или их опосредованные группы для продвижения своей пагубной линии, — цитирует сайт Минфина главу ведомства Стивена Мнучина.

Убийство учёного-ядерщика в Иране является преступлением, это не будет способствовать сдерживанию ядерного потенциала Тегерана, заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Он добавил, что надеется вернуть Вашингтон и Тегеран за стол переговоров по вопросам ядерной программы Ирана.

Иранское правительство поддержало проект об активизации ядерной деятельности страны. На заседании парламента были утверждены общие положения проекта. Большинство депутатов высказалось в поддержку проекта, который подразумевает производство и накопление 120 кг урана с уровнем обогащения 20% в год. Кроме того, предполагается производить не менее 500 кг низкообогащённого урана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что люди в Иране мечтают отомстить за убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщил член президиума парламента Исламской Республики Руфулла Мутафаккир-Азад.