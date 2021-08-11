США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты

США провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом говорится в Twitter Пентагона.

По данным оборонного ведомства, МБР способна нести ядерный заряд. В Пентагоне считают, что испытания позволяют отслеживать готовность подобных систем вооружения. Кроме того, они убеждают союзников США в том, что их средства ядерного сдерживания являются безопасными, надёжными и эффективными.

Ранее сообщалось, что США направят стратегические бомбардировщики B-52 и ударные самолёты AC-130 в Афганистан для помощи официальному правительству в Кабуле в борьбе с боевиками движения «Талибан» (организация запрещена на территории РФ). Пентагон принял решение направить стратегические воздушные силы в зону конфликта после захвата талибами ряда населённых пунктов на границе с Ираном в провинции Нимроз. Авиация США будет наносить удары по базам боевиков и поддерживать операции правительственных сил страны.