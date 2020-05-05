США просчитали тактики РФ по «вмешательству» в новые выборы

https://static.news.ru/photo/67318da2-8e8a-11ea-808e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Спецслужбы США подготовили документ, в котором перечислили возможные тактики РФ по очередному «вмешательству» в выборы. Бумага была написана ещё до пандемии, 3 февраля, так что влияние коронавируса на существующую ситуацию в ней не отмечено.

Министерство внутренней безопасности и ФБР считают, что Россия может якобы тайно консультировать одного из кандидатов в президенты и его штаб. Какие именно кандидаты попадут под влияние Москвы, не сообщается, пишет Associated Press.

Всего же в документе приводятся восемь различных тактик, каждой из них присвоен свой уровень угрозы. Самый высокий отводится хакерской атаке, «сливу» информации, влияние на аудиторию через подконтрольные государству СМИ.

Сюда же относятся меры экономического давления, использование фейковых аккаунтов в соцсетях, чтобы иметь возможность продвигать российские интересы.

Тактики с меньшей угрозой — это «манипулирование избирательной инфраструктурой»: базой данных избирателей, системой подсчёта голосов, финансирование кандидатов и избирательных штабов.

При этом сами же спецслужбы отмечают, что до этого не замечали за Россией использование указанных тактик, но и не исключают этого.

Ранее NEWS.ru сообщал, что разведка США представила устаревший доклад о роли российских СМИ RT и Sputnik во «вмешательство» в выборы 2016 года. Так посчитали сенаторы, ознакомившись с четвёртой частью доклада комитета по разведке.