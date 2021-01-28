США призвали Россию и Турцию вывести войска из Ливии

https://static.news.ru/photo/4d412b66-6191-11eb-b636-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amru Salahuddien /Global Look Press

Соединённые Штаты обратились к России и Турции с призывам вывести свои войска с территории Ливии, заявил временный поверенный в делах США при ООН Ричард Миллс.

Он отметил, что по октябрьскому соглашению о прекращении огня вывод войск и наёмников должен начаться немедленно.

В соответствии с соглашением о прекращении огня, достигнутым в октябре, мы призываем Турцию и Россию немедленно начать вывод своих сил из страны, а также вывод наёмников и военных посредников, которых они наняли, финансировали, разместили и поддерживали в Ливии, — сказал Миллс.

Такое заявление представитель Вашингтона сделал в ходе заседания Совета безопасности ООН, передаёт «Интерфакс».

В 2011 году в Ливии произошёл государственный переворот. Лидер страны Муаммар Каддафи, правивший с 1979 года, был убит. К настоящему моменту в Ливии сформировались два противоборствующих центра власти — правительство национального согласия в Триполи, признанное ООН, и Восточное правительство, поддерживаемое командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.

Как писал NEWS.ru ранее, президент РФ Владимир Путин назвал страны мира, в которых может обостриться обстановка. Политик отметил, что риск обострения ситуации сохраняется в Ираке, Ливане, Афганистане, а также в Персидском заливе.