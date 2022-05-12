США признались в массовом жестоком обращении с детьми коренных народов

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Власти в США признались в массовом жестоком обращении с детьми коренных народов Америки. В докладе Министерства внутренних дел США сказано, что на протяжении десятилетий люди подвергались насилию и ненадлежащему обращению в федеральных школах-интернатах по всей стране. Отмечается, что это происходило в попытке насильственной ассимиляции представителей указанных народов, пишет ТАСС.

Подробно задокументировано повсеместное физическое, сексуальное и эмоциональное насилие, болезни, недоедание, перенаселённость и отсутствие медицинской помощи в индейских школах-интернатах, — сказано в докладе ведомства.

В документе также сказано, что на территории Соединённых Штатов с 1819 по 1969 год федеральная система индейских школ-интернатов состояла из 408 федеральных школ в 37 штатах. Следователи министерства установили, что скончавшихся от подобного обращения детей хоронили на территории указанных интернатов. Всего известно о 53 таких местах, но расследование продолжается.

Адриан Боке, служивший в стрелковых частях французской армии, ранее побывал на Украине во время гуманитарной поездки и рассказал о военных преступлениях, которые совершали украинские боевики из полка «Азов». Он вспомнил случай, когда привезли пленных российских солдат и стреляли им по ногам, чтобы выяснить, кто из них офицер. Он добавил, что если кто-то признавался в этом, то ему простреливали голову.