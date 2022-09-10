США предоставят европейским союзникам гранты для покупки оружия

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США решили предоставить гранты европейским союзникам для покупки военного оборудования у американских оборонных компаний. Это объясняется тем, что восточноевропейские члены НАТО истощили запасы оружия, что стало «головной болью» для Вашингтона, пишет Politico.

Вашингтон переходит от единовременных поставок оружия Украине к долгосрочному оснащению стран по всему восточному флангу НАТО <...>. Это должно развеять некоторые опасения, особенно в прибалтийских странах, что они стали более уязвимыми после того, как передали так много оружия, — пишет издание.

При этом Восточная Европа продолжит избавляться от запасов советской военной техники, продолжая поставлять ее на Украину.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников в рамках заседания группы «Рамштайн» заявил, что Киев получит от США военную помощь еще на $675 млн. Он добавил, что Вашингтон в том числе отправит «важные боеприпасы» для РСЗО HIMARS.

Ранее замминистра обороны США Уильям Лаплант сообщил, что Пентагон приступит к реализации контрактов на поставки оружия Украине после военной помощи. Сумма контрактов составляет $1,2 млрд.