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Президент США Дональд Трамп во время своего выступления рассказал о ядерном оружии Ирана.

Пока я президент США, мы никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие. Ни один американский солдат не пострадал во время атаки прошлой ночью. Все солдаты в безопасности, урон базе минимальный,...