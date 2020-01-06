Фото: Nie Yunpeng/Xinhua/Global Look Press

Вашингтон готов оказать Киеву помощь в расследовании крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео.

Мы готовы оказать помощь Украине в ликвидации последствий этой трагической катастрофы и призываем к полному сотрудничеству с любым расследованием, — написал политик в Twitter.

Он призвал не чинить препятствий при расследовании случившегося.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил, писал NEWS.ru.

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