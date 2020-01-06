https://static.news.ru/photo/e01c83f8-7535-11e9-a72b-fa163e074e61_660.jpgФото: Nie Yunpeng/Xinhua/Global Look Press
Вашингтон готов оказать Киеву помощь в расследовании крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео.
Мы готовы оказать помощь Украине в ликвидации последствий этой трагической катастрофы и призываем к полному сотрудничеству с любым расследованием, — написал политик в Twitter.
Он призвал не чинить препятствий при расследовании случившегося.
Saddened by the news of the crash of Ukraine International Airlines flight PS752. I extend my deepest condolences to the families & friends of the victims. We stand ready to assist Ukraine in the aftermath of this tragic crash and call for full cooperation with any investigation.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил, писал NEWS.ru.