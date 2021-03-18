США предложили $250 тысяч «за голову» российского агента

https://static.news.ru/photo/4ebe1302-8840-11eb-8383-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

ФБР объявило в розыск российского агента, который якобы влиял на проведение президентских выборов-2020 в стране. Ведомство пообещало вознаграждение в 250 тысяч долларов.

Но данным издания «Главред», речь идёт о россиянине Константине Климнике. Вашингтон уверен, что так называемый агент вместе с украинцем Андреем Деркачём и другими «коллегами» из России влиял на президентские выборы.

Вместе с Деркачём и другими связанными с российской разведкой лицами, он пытался повлиять на выборы в США и повредить связям США с Украиной, - пишет посольство США на Украине в Twitter.

По данным украинского издания, Климник, несмотря на то, что российский агент, - уроженец Украины. Он якобы родился в Кривом Роге в 1970 году. В 2018 году американский суд выдал ордер на его арест, его обвинили во вступлении в преступный сговор с целью мошенничества на территории США.

Ранее NEWS.ru писал, что Рамзан Кадыров сообщил, что российский бизнесмен Евгений Пригожин, за информацию о котором США предлагают 250 млн долларов, сейчас гостит у главы Чечни в Грозном. Он потребовал от ФБР деньги наличными в чемодане.