США потребуют от Китая резко сократить число дипломатов в стране

https://static.news.ru/photo/501360b0-d1b9-11ea-81c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE /Global Look Press

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа собирается потребовать от китайских властей значительного сокращения числа дипломатов, находящихся на территории США. Таким образом в Вашингтоне хотят доиться равного числа представителей дипмиссий обеих сторон.

Соответствующие переговоры с представителями двух стран велись на протяжении прошлой недели (20-26 июля), передаёт The Washington Times со ссылкой на источники в Государственном департаменте. Официальное заявление планируется сделать в ближайшее время.

Таким образом американке власти хотят снизить нагрузку на контрразведку ФБР, так как в течение последних месяцев служба выделила около двух тысяч агентов на поиск шпионов КНР и их посредников.

Общее число китайских дипломатов на территории США не сообщается, однако известно, что за посольством в Вашингтоне закреплены 245 человек.

21 июля Соединённые Штаты Америки потребовали от КНР закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное на территории Хьюстона, передавал NEWS.ru. Вашингтон мотивировал это решение тем, что сотрудники дипмиссии вели себя неподобающим для дипломатов образом. Также в США обвиняют китайских дипломатов в промышленном шпионаже и злоупотреблении практикой студенческих обменов.