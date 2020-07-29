США потребуют от Китая резко сократить число дипломатов в стране

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа собирается потребовать от китайских властей значительного сокращения числа дипломатов, находящихся на территории США. Таким образом в Вашингтоне хотят доиться равного числа представителей дипмиссий обеих сторон.
Соответствующие переговоры с представителями двух стран велись на протяжении прошлой недели (20-26 июля),
Таким образом американке власти хотят снизить нагрузку на контрразведку ФБР, так как в течение последних месяцев служба выделила около двух тысяч агентов на поиск шпионов КНР и их посредников.
Общее число китайских дипломатов на территории США не сообщается, однако известно, что за посольством в Вашингтоне закреплены 245 человек.
21 июля Соединённые Штаты Америки потребовали от КНР закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное на территории Хьюстона, передавал NEWS.ru. Вашингтон мотивировал это решение тем, что сотрудники дипмиссии вели себя неподобающим для дипломатов образом. Также в США обвиняют китайских дипломатов в промышленном шпионаже и злоупотреблении практикой студенческих обменов.
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