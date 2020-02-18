https://static.news.ru/photo/8659f5d4-952f-11e9-8c0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Агентство Соединённых Штатов по международному развитию (USAID) намерено потратить на развитие у украинской молодёжи «чувства ответственности за демократическое будущее» $38 млн. Об этом сообщил RT со ссылкой на программу «Мероприятия по укреплению национального самосознания через молодёжь (UNITY)».

Цель данной деятельности — воспитание у молодёжи чувства ответственности за демократическое европейское будущее Украины посредством дальнейшего сплочения молодёжных лидеров вокруг ценностно-ориентированной идеи украинского национального самосознания, опирающейся на инновации, гражданскую активность и плюрализм, — приводит сообщение программы портал.

Отмечается, что проект поможет развить у молодых людей от 10 до 35 лет общие «демократические ценности», а также создаст условия для реализации собственного представления о будущем Украины.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мировых лидеров за систему безопасности, которая работает только на сильные державы, но «не спасла Украину».