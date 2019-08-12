https://static.news.ru/photo/9ae0adfc-bd2c-11e9-8334-fa163e074e61_660.jpg «Буревестник» Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Представители американской разведки полагают, что взрыв под Северодвинском произошёл в ходе испытаний нового оружия. Речь идёт о крылатой ракете с ядерной двигательной установкой «Буревестник».

Сейчас чиновники США задаются вопросом, положил ли взрыв, последствия которого они сравнили с катастрофой в Чернобыле, конец планам российского лидера Владимира Путина обновить ядерный арсенал России, или это была «досадная ошибка», передаёт The New York Times .

Как ранее писал News.ru, в департаменте коммуникаций госкорпорации «Росатом» сообщили, что возгорание и последующий взрыв под Северодвинском произошли во время испытания ракеты на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией.