США захотели вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС Блинкен: США рассчитывают вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС

Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press

Запорожская атомная электростанция. Энергодар

Соединенные Штаты хотят добиться прекращения боевых действий вблизи ядерных объектов на Украине, а также вернуть Киеву контроль над ними, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в беседе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, говорится на сайте Госдепартамента США. Политик считает, что к обстрелам Запорожской АЭС причастны российские военные и станцию как можно скорее необходимо защитить.

Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать призывать к прекращению всех военных операций на ядерных объектах Украины или вблизи них, возвращению полного контроля над этими объектами Украине, а Москве прекратить военные действия против своего суверенного соседа, — говорится в сообщении.

Также Блинкен поблагодарил властей Украины за их озабоченность в области ядерной безопасности и заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать всяческую поддержку Киеву в военном конфликте.

Ранее член главного совета региональной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил о том, что ООН пытается оправдать ядерный терроризм Киева блокировкой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. По его словам, МАГАТЭ также заявляет о некорректности действий ООН, а сам визит инспекции должны поддержать все, кто понимает опасность обстрелов Запорожской АЭС и в ком «жив инстинкт самосохранения».