Пентагон намерен запросить у конгресса дополнительные средства на следующий финансовый год. Они пойдут на соперничество с Москвой и Пекином.
Отмечается, что несколько лет назад США приняли Стратегию национальной обороны. Согласно документу, предпочтение на соперничество отдаётся РФ и КНР. Ближний Восток не попал под неё. Многие эксперты опасаются эскалации конфликта с Ираном и огромных расходов на него. Помимо этого, Минобороны готовится потратить в следующем году 7,2 млрд долларов на возведение стены на границе с Мексикой, пишет ТАСС.
Ранее NEWS.ru сообщал, что США предложили $45 млрд за создание новой БМП. Для сравнения: бюджет Минобороны России на 2020 год составил $29,66 млрд.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен