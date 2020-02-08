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Пентагон намерен запросить у конгресса дополнительные средства на следующий финансовый год. Они пойдут на соперничество с Москвой и Пекином.

Отмечается, что несколько лет назад США приняли Стратегию национальной обороны. Согласно документу, предпочтение на соперничество отдаётся РФ и КНР. Ближний Восток не попал под неё. Многие эксперты опасаются эскалации конфликта с Ираном и огромных расходов на него. Помимо этого, Минобороны готовится потратить в следующем году 7,2 млрд долларов на возведение стены на границе с Мексикой, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США предложили $45 млрд за создание новой БМП. Для сравнения: бюджет Минобороны России на 2020 год составил $29,66 млрд.