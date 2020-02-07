Фото: Sgt. Eric Garland/Public Domain/https://en.wikipedia.org

Жителя американского Далласа казнили путём введения летальной инъекции за убийства, совершённые в августе 2002 года. Абель Очоа застрелил своих дочерей, супругу, её сестру и тестя.

Расправу мужчина совершил после того, как жена отказалась дать ему денег для покупки наркотиков, уточняет CBS News. Очоа стал третьим заключённым, казнённым в Соединённых Штатах с начала 2020 года. Ранее...