Американская армия возобновила конкурс на создание БМП, которая заменит M2 Bradley. Военные написали соответствующее заявление в конгресс, однако сроки начала сбора заявок не уточняются.
Программу по разработке новой машины оценили в $45 млрд. Для сравнения: бюджет Минобороны России на 2020 год составил $29,66 млрд.
Ранее конкурс был прекращён после признания военными завышенных требований к производителям. Министр армии США Райан Маккарти заявил, что важно вернуть в программу здоровую конкуренцию,
Как сообщал NEWS.ru, сухопутные войска США занялись формированием новых крупных складов военной техники и другого имущества в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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