Сухопутные войска США занялись формированием новых крупных складов военной техники и другого имущества в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
В настоящее время я в действительности занимаюсь созданием дополнительного комплекта, который мне приказали организовать. Он будет размещен там, где его сочтёт необходимым разместить командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант [Кристофер] Каволи, — сообщил глава Командования материально-технического снабжения Сухопутных войск США генерал Гас Перна.
На сегодняшний день аналогичные объекты уже размещены в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Польше,
Мы уже работаем над путями расширения заблаговременно созданных складских запасов в Тихоокеанском регионе, — добавил Перна.
Как ранее писал NEWS.ru, США намерены осуществить самую масштабную за последние 25 лет операцию по переброске войск на европейские территории.
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