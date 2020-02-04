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Президент США Дональд Трамп обратился к Демократической партии США в своём Twitter-аккаунте. В сообщении он поинтересовался, когда ему ждать обвинений в адрес России.

Когда же демократы начнут обвинять Россию, вместо того чтобы признать собственную некомпетентность из-за провала на голосовании, который произошёл в Айове? — заявил американский лидер. Также Трамп восхитился своим рейтингом одобрения...