США планируют создать вакцину от COVID-19 к январю 2021 года

https://static.news.ru/photo/c77fc72c-8d05-11ea-a189-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Prycek/CTK/Global Look Press

Власти США хотят разработать вакцину от коронавируса к январю 2021 года, однако не могут дать по данному поводу никаких гарантий. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Думаю, если все будет складываться удачно, то сделать это получится. Но есть ряд ситуаций, при которых могут возникнуть затруднения, — сказал он в эфире CNN.

Инфекционист подчеркнул, что власти страны отобрали несколько перспективных проектов по созданию вакцины.

По словам Фаучи, ни одно государство в настоящее время не может гарантировать создания одновременно эффективной и безопасности вакцины от инфекции.

Как ранее писал NEWS.ru, фармацевтические компании разных стран в ускоренном порядке разрабатывают разнообразные вакцины от коронавируса. Многие уже завершают испытания на животных и готовы приступить к тестированиям на людях.