США планируют создать вакцину от COVID-19 к январю 2021 года

Власти США хотят разработать вакцину от коронавируса к январю 2021 года, однако не могут дать по данному поводу никаких гарантий. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
Думаю, если все будет складываться удачно, то сделать это получится. Но есть ряд ситуаций, при которых могут возникнуть затруднения, — сказал он в эфире CNN.
Инфекционист подчеркнул, что власти страны отобрали несколько перспективных проектов по созданию вакцины.
По словам Фаучи, ни одно государство в настоящее время не может гарантировать создания одновременно эффективной и безопасности вакцины от инфекции.
Как ранее писал NEWS.ru, фармацевтические компании разных стран в ускоренном порядке разрабатывают разнообразные вакцины от коронавируса. Многие уже завершают испытания на животных и готовы приступить к тестированиям на людях.
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