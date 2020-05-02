Фармкомпании рассказали, как продвинулись в создании вакцины против COVID

https://static.news.ru/photo/2acaa2e8-8c89-11ea-bc78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Фармацевтические компании разных стран в ускоренном порядке разрабатывают разнообразные вакцины от коронавируса. Многие уже завершают испытания на животных и готовы приступить к тестированиям на людях.

Так, компания Arcturus Therapeutics из Сан-Диего объединила свои силы с сингапурской медицинской школой Duke-NUS. Это так называемая РНК-вакцина. Технология её действия такая: в организм человека попадает участок генома вируса, он кодирует определённый его белок и таким образом заставляет иммунную систему вырабатывать антитела к этому белку.

Особенностью препарата является его активность в «невероятно» малой дозе — она составляет всего два микрограмма. Тестирование этой вакцины на людях начнётся летом в Сингапуре, сообщает РИА Новости.

Индийская Bharat Biotech вместе с вирусологами из Висконсинского университета в Мадисоне и компанией FluGen разрабатывает препарат на основе вакцины против гриппа от FluGen. Тестировать её на людях планируется начать в Индии через 4–6 месяцев.

Канадская биофармацевтическая компания Medicago работает над вакциной, основанной на так называемом S-белке, присутствующем на поверхности коронавируса. То есть в препарате используется неполная часть вируса, которая может индуцировать иммунитет, но не может никого заразить. Сейчас компания проводит доклинические испытания вакцины на животных.

Недавно биотехнологические компании Италии, Германии и Бельгии создали консорциум, чтобы ускорить разработку и массовое производство препарата. Их вакцина будет создана на основе аденовирусных векторов. Как ожидается, летом этого года вакцину начнут испытывать на людях.

Некоторые учёные считают, что в какой-то степени против коронавирусной инфекции может работать противотуберкулёзная прививка (БЦЖ). Дело в том, что это так называемая живая вакцина. То есть прививаемому в организм вводили ослабленный возбудитель. Живые вакцины обычно не только вырабатывают защиту от конкретного вируса, но и подстёгивают иммунитет в целом.

Испытания противотуберкулёзной вакцины по отношению к коронавирусу начались и в Австралии, и в Европе.

Тем временем пекинская биофармацевтическая компания Sinovac Biotech в апреле объявила о начале испытаний своей вакцины против коронавируса на людях.

Ранее NEWS.ru писал, что до середины лета заметных подвижек в создании вакцины от коронавируса не будет. Об этом заявила главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что вакцина не появится до второй волны распространения коронавируса. Скачок заболевания может произойти, когда население полностью расслабится. Масштабы вспышки будут зависеть от реакции системы здравоохранения, отметила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.