США планируют отправить аппараты ИВЛ в 60 стран

Он отметил, что на эти цели будет направлено не меньше 15 тысячи устройств. 200 из них будут пожертвованы России, написал он в Twitter.

The United States is donating 200 U.S.-produced ventilators to the Russian people to help fight COVID-19. We’ve committed over 15,000 ventilators to more than 60 countries and continue to be a global leader in contributions to fight this pandemic. #InThisTogether pic.twitter.com/63hDG1NCv0