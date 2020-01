Об этом сообщают Fox News и CNN. По их информации, на данный момент с авиабазы в Луизиане переброшено шесть самолётов. Как передаёт военный корреспондент CNN Барбара Старр, ссылаясь на источник в Пентагоне, бомбардировщики могут быть задействованы против Ирана при соответствующем приказе.

Pentagon to begin sending 6 B-52s to Diego Garcia: US official. B-52s will be available for operations against Iran if ordered, the official said. But the deployment does not signal that operations have been ordered. #Iran #Solemani