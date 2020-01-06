Фото: Christopher Ruano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США на фоне обострения отношений с Ираном начали переброску стратегических бомбардировщиков B-52 на остров Диего-Гарсия в Индийском океане.

Об этом сообщают Fox News и CNN. По их информации, на данный момент с авиабазы в Луизиане переброшено шесть самолётов. Как передаёт военный корреспондент CNN Барбара Старр, ссылаясь на источник в Пентагоне, бомбардировщики могут быть задействованы против Ирана при соответствующем приказе.

Кроме того, The Wall Street Journal сообщает, что шесть B-52 могут быть переброшены на американскую авиабазу в Катаре. В 2019 году группа бомбардировщиков базировалась на ней, однако потом была выведена из страны. Теперь самолёты вернутся.

Ранее NEWS.ru писал, что генерал, возглавлявший спецподразделение «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции, погиб в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада. Позже свою причастность к ракетной атаке подтвердили США. Официальный Тегеран в свою очередь назвал атаку «актом международного терроризма» и пообещал отомстить Штатам.

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