https://static.news.ru/photo/543681f6-313f-11ea-ae9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christopher Ruano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США на фоне обострения отношений с Ираном начали переброску стратегических бомбардировщиков B-52 на остров Диего-Гарсия в Индийском океане.

Об этом сообщают Fox News и CNN. По их информации, на данный момент с авиабазы в Луизиане переброшено шесть самолётов. Как передаёт военный корреспондент CNN Барбара Старр, ссылаясь на источник в Пентагоне, бомбардировщики могут быть задействованы против Ирана при соответствующем приказе.

Pentagon to begin sending 6 B-52s to Diego Garcia: US official. B-52s will be available for operations against Iran if ordered, the official said. But the deployment does not signal that operations have been ordered. #Iran #Solemani — Barbara Starr (@barbarastarrcnn) 6 января 2020 г.

Кроме того, The Wall Street Journal сообщает, что шесть B-52 могут быть переброшены на американскую авиабазу в Катаре. В 2019 году группа бомбардировщиков базировалась на ней, однако потом была выведена из страны. Теперь самолёты вернутся.

Ранее NEWS.ru писал, что генерал, возглавлявший спецподразделение «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции, погиб в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада. Позже свою причастность к ракетной атаке подтвердили США. Официальный Тегеран в свою очередь назвал атаку «актом международного терроризма» и пообещал отомстить Штатам.