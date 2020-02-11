ВВС США остановили программу разработки гиперзвукового обычного ударного оружия. Это один из проектов по созданию ракеты для оснащения бомбардировщиков В-52.
Причина — ограниченный бюджет, выделенный на разработку проектов. Пентагону пришлось выбирать между обычным ударным оружием и оружием быстрого реагирования воздушного базирования,
В пользу последнего был выдвинут аргумент, что комплекс включает «уникальный дизайн планирующего блока».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны США подписало контракт с американской компанией Northrop Grumman на разработку технологий, необходимых для создания средств борьбы с гиперзвуковым оружием. Стоимость сделки — $13,006 млн.
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