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Около 66% американцев верят, что Дональд Трамп останется президентом на второй срок. При этом действующего главу государства поддерживает меньше половины населения США.

Согласно соцопросу, проведённому Университетом Монмут, лишь 28% респондентов заявили, что Трамп проиграет выборы. По информации РИА Новости, большинство опрошенных — 55% — заявили, что не рады возможному второму сроку республиканца...