США ограничили наём иностранных работников

https://static.news.ru/photo/d7daf45c-d5fd-11ea-87de-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox

Президент США Дональд Трамп 3 августа подписал указ об ограничении возможности найма иностранцев на работу в США.

В частности, речь идёт о вакансиях в правительственных ведомствах, компаниях и подрядчиках, работающих по федеральному контракту. Такие работодатели впредь будут обязаны при найме сотрудников отдавать предпочтение гражданам США, американским резидентам и обладателям грин-карт, сообщает пресс-служба Белого дома.

Взять на работу иностранца можно, только если среди соискателей не найдётся нужного специалиста из числа американцев. Такие меры скажутся на возможности трудоустроиться обладателям рабочих виз категории H1-B для высококвалифицированных иностранных специалистов.

Политика исполнительной власти заключается в создании возможностей для работников Соединённых Штатов конкурировать за рабочие места, в том числе за рабочие места, созданные в соответствии с федеральными контрактами. Эти возможности, особенно в регионах, где федеральное правительство остаётся крупнейшим работодателем, особенно важны во время экономических потрясений, вызванных пандемией нового коронавируса, — говорится в заявлении Белого дома.

Как писал NEWS.ru ранее, Конгресс США должен расширить программу поддержки семей, в противном случае свыше 12 млн американцев останутся за чертой бедности. К такому выводу пришли эксперты Urban Institute в ходе проведённого исследования.