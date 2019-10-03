Государственный департамент США официально одобрил продажу Украине ракетных комплексов Javelin.
Ведомство разрешило продать Киеву 160 ракет. Они обойдутся Украине почти в $40 миллионов. Кроме того, будет поставлено различное оборудование, сообщили в Пентагоне.
В январе этого года на Украине был принят закон, позволяющий Минобороны страны закупать вооружения за границей напрямую, без посредников. Это поможет ускорить процесс закупок и сэкономит Киеву средства.
Ранее News.ru писал о том, что Курт Волкер, занимая должность спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины, мог лоббировать интересы производителя ракетных комплексов Javelin компании Raytheon Company. Именно из-за этого он выступал за поставки Киеву летального оружия.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен