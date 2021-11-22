США оценивают возможность отправки военной помощи Украине

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В США не исключают возможность отправки военной помощи Украине. Подобный вариант сейчас рассматривается в администрации президента Джо Байдена. Об этом сообщает CNN.

Администрация Байдена оценивает возможность отправки на Украину военных советников и нового оборудования, включая вооружение, — говорится в сообщении телеканала.

В СМИ отмечают, что данный шаг станет ответом на наращивание военной группировки РФ на границе.

Осведомлённые источники телеканала сообщили, что обсуждение проблемы военной помощи Киеву происходит на фоне звучащих на Украине опасений о якобы готовящемся вторжении России. Москва подобную информацию отрицает.

По словам источников, в пакет помощи могут войти противотанковые ракеты Javelin, а также миномёты. Обсуждаются также системы противовоздушной обороны, такие, как ракеты Stinger, — уточняет CNN.

При этом в администрации президента существует и альтернативная позиция, сторонники которой утверждают, что отправка вооружения Киеву может быть расценена Москвой в качестве эскалации.

Ранее в Госдепе США сообщили, что не знают намерений Москвы в отношении Киева и отталкиваются от известных «схем», по которым действует Россия.