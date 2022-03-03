США обвинили власти России в «наступлении на свободу СМИ»

Российские власти ограничивают свободы СМИ для сокрытия информации о спецоперации на Украине. Об этом говорится в комментарии на сайте Госдепартамента США по поводу ограничения доступа к ресурсам радио «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). В ведомстве сочли такую меру необоснованной.

Кремль ведёт полное наступление на свободу СМИ и правду, и усилия Москвы по введению в заблуждение и сокрытию правды о жестоком вторжении усиливаются, — говорится в сообщении Госдепартамента.

В Вашингтоне добавили, что в России частично блокируются Facebook, Instagram и Twitter. Это ограничивает россиян в доступе к «независимой информации и мнениям», препятствует их связи друг с другом и внешним миром и возможности «делиться доказательствами правды».

Накануне Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» по требованию Генпрокуратуры РФ. В ведомстве пояснили, что основанием для этого послужило размещение ими ложной информации о спецоперации на Украине. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин в курсе такого решения, но от комментариев отказались.