США обвинили Россию в срыве совещания ОБСЕ по правам человека

Ежегодное совещание ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, проведение которого было запланировано на 27 сентября в Варшаве, не состоялось из-за того, что Россия заблокировала встречу. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Мы глубоко сожалеем об этой попытке российского правительства заблокировать контроль над ухудшающейся ситуацией с правами человека, — отметил госсекретарь.

Блинкен добавил, что американские власти продолжат реагировать на нарушения прав человека в мире. Вашингтон будет делать всё возможное для привлечения внимания мирового сообщества к этой проблеме. Кроме того, США и далее будут призывать Россию к выполнению взятых на себя обязательств по гарантиям ключевых прав и свобод человека.

Глава Госдепа также выразил надежду на то, что страны — участницы ОБСЕ продолжат проведение обязательных ежегодных встреч по вопросам человеческого измерения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ целенаправленно выбрало провокацию, не отправив наблюдателей на выборы в Россию. Она пояснила, что в связи с эпидситуацией Москва была готова принять 50 наблюдателей от ОБСЕ, но там настаивали на квоте в 10 раз больше. После отказа в ЕС стали утверждать, что международных наблюдателей на выборах в России нет.