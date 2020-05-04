США обвинили Россию и КНР в попытках упрочить влияние с помощью COVID-19

https://static.news.ru/photo/8fbacef4-8dff-11ea-9cb4-fa163e074e61_660.jpg Марк Эспер Фото: Marvin Lynchard/Dod/Global Look Press

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что правительства России и Китая решили использовать пандемию коронавирусной инфекции для лоббирования своих интересов в мире.

По мнению главы Пентагона, европейским странам, в частности Италии, опасно принимать гуманитарную помощь от РФ и КНР. Американский чиновник пообещал поддержку США.

К сожалению, Россия и Китай пользуются уникальной ситуацией, чтобы продвигать свои интересы. <...> Россия предоставила медицинскую помощь Италии, но потом попыталась использовать её, чтобы посеять раздоры между Римом и его союзниками при помощи кампании дезинформации, — цитирует РИА Новости интервью Эспера итальянской газете La Stampa.

Министр добавил, что США считают «вредоносной деятельностью» поставки в Европу телекоммуникационного оборудования китайской компании Huawei, и призвал союзников отказаться от аппаратуры, которую, как считают в Пентагоне, Китай сможет использовать для шпионажа и диверсий.

Как писал NEWS.ru, американские медики усомнились в эффективности переданного Россией оборудования для лечения больных коронавирусной инфекцией, когда выяснилось, что аппараты предназначены для работы в сетях напряжением 220 вольт, а не 110 вольт, которые распространены в США.