США не хватает ракет большой дальности для помощи Украине В США заявили о малом количестве ракет с большим радиусом действия для поставок Киеву

Фото: Твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля - земля

Твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля - земля MGM-140 ATACMS

В распоряжении американских властей имеется небольшой запас ракет с большим радиусом действия, что ограничивает возможность передачи таких ракет Украине, заявил изданию Defense One председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. При этом, по словам Милли, дальность действия не всегда является решающим фактором на поле боя. Так он объяснял прессе, почему Вашингтон не передает Киеву ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км.

Это политическое решение, и в этом смысле я не стал бы ни от чего зарекаться на будущее. Но с военной точки зрения у нас ракет большой дальности достаточно мало на случай нападения. Нам необходимо обеспечить достаточный запас в своих арсеналах, — сказал председатель Комитета.

Говоря о том, что дальность не обязательно становится решающим фактором в бою, Милли предложил представить мушкет и карабин. Он подчеркнул, что «можно сделать шесть выстрелов по разным целям, хотя и на более короткую дистанцию». С аналогичными задачами, заметил генерал, справляются и другие системы, в том числе британские беспилотники.

Ранее заместитель министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Эндрю Хантер заявил, что Военно-воздушные силы США не будут продолжать производство гиперзвуковых ракет AGM-183A ARRW, разрабатываемых Lockheed Martin Corp. Он добавил, что для сбора важных данных Пентагон не станет отказываться от двух дополнительных летных испытаний.