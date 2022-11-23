WSJ: США настраивают другие страны против России WSJ: Вашингтон вынуждает союзников усиливать санкции против России

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США вынуждают своих союзников усиливать санкции против России, пишет обозреватель Wall Street Journal Иэн Телли. По его мнению, примененные ограничительные меры крайне неэффективны и только помогают экономике РФ.

Политики США кружат над миром, предпринимая тихие дипломатические усилия, чтобы заставить основных торговых партнеров России ввести санкции и торговый контроль, — написал он.

Телли привел слова комиссара ЕС по финансовым услугам и рынкам Мейрид Макгиннес о том, что ее офис, ответственный за разработку санкций, препятствует попыткам их обхода как внутри Европы, так и в третьих странах По словам обозревателя, представители США регулярно обмениваются информацией с офисом Макгиннес, а также посещают представительства для контроля работы, что является непосредственным давлением Вашингтона на ЕС.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон намерен ввести ограничительные меры в отношении «транснациональной сети», приобретающей технологии для российского военно-промышленного комплекса. По ее словам, в новый санкционный список попадут 14 физических и 28 юридических лиц.

Ранее Джанет Йеллен рассказала, что Соединенные Штаты Америки не исключают корректировку санкций в отношении России, однако часть из них может сохраниться после завершения конфликта на Украине. По ее словам, сохранение рестрикций повысило бы перспективу долгосрочных усилий США по давлению на российскую экономику.