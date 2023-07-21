США направят в Ормузский пролив два десантных корабля

Фото: US Navy / Global Look Press

Вашингтон решил усилить военное присутствие в Ормузском проливе, говорится в заявлении Центрального командования ВС США. На Ближний Восток к берегам Ирана и Омана будут направлены два десантных корабля.

В Пентагоне назвали принятое решение ответом на недавние попытки Ирана угрожать свободному потоку торговли, — говорится в сообщении.

Глава Пентагона Ллойд Остин отдал приказ перебросить в регион амфибийно-десантную группу и экспедиционный отряд морской пехоты. Задачи в Ормузском проливе будут выполнять десантное судно USS Bataan и корабль-док USS Carter Hall. Они войдут в состав группировки из эсминца Thomas Hudner и истребителей F-35 и F-16.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби до этого сообщал, что США не ведут переговоров с Ираном по вопросу ядерной сделки. По его словам, возвращения к обсуждению этой темы нет в приоритетах у Вашингтона.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Иран проводят подготовку проекта межгосударственного договора о стратегическом партнерстве. Обе стороны подтверждают свою заинтересованность в подписании данного документа, подчеркнула дипломат.