США направят средства на борьбу с «российской дезинформацией» на Балканах

https://static.news.ru/photo/737f6c92-9046-11ea-8f0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Armer/Global Look Press

Госдепартамент Соединённых Штатов выделит $140 тыс. на помощь балканским государствам в борьбе с «дезинформацией», в том числе «российской».

Целью программы, как говорится в тендерной документации, на которую ссылается RT, является укрепление доверия общественности к свободной прессе и демократическим институтам, помощь в борьбе с фейковыми новостями, дезинформацией и связанными с ними угрозами, такими как поддельные аккаунты.

Средства планируется направить через посольство в Приштине на реализацию программы «TechCamp в Косове: борьба с дезинформацией на Балканах». Мероприятие будет носить региональный характер. Его целевая аудитория — слушатели из частично признанной республики Косово, Боснии и Герцеговины, Албании, Хорватии, Сербии, Черногории, Северной Македонии и Словении.

Программа состоит их двух компонентов. В Пече с 19 по 21 ноября 2020 года планируется проведение трёхдневного семинара. Второй компонет предусматривает ряд последующих мероприятий, в том числе присуждение вспомогательных грантов, а также программу обмена.

Программа предполагает достижение в перспективе нескольких целей, одна из них — «противодействие российской дезинформации». Принять участие в конкурсе на получение гранта могут представители местных НКО и неправительственных организаций, аналитических центров, организаций гражданского общества и образовательных институтов.

Ранее глава Министерства обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о росте влияния РФ и КНР на Балканском полуострове. Выступая в штаб-квартире миссии НАТО «Силы для Косово» в Приштине министр подчеркнула, что Москва и Пекин «с особым интересом» присматриваются к региону. По словам Крамп-Карренбауэр, Россия и Китай на Балканах используют формы влияния, похожие на применяемые РФ в странах Балтии