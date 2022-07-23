США намерены сохранить влияние в мире после конфликта на Украине Салливан: США рассчитывают сохранить влияние в мире после конфликта на Украине

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После урегулирования кризиса на Украине США намерены сохранить лидирующие позиции на мировой арене. Об этом заявил помощник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан. По его мнению, предлагаемые миру американские ценности будут иметь своё значение в том числе спустя десятилетия. Слова Салливана приводит ТАСС.

Россия с Украиной сделали для США и их внешней политики несколько вещей, в том числе поставили нас во главе западного альянса в Евроатлантическом регионе <...>. Это открывает нам возможности не только в геополитическом соревновании, но и в устранении вызовов нашего времени, — сказал помощник президента США.

Он также добавил, что предлагаемое Штатами миру сегодня «имеет большую ценность и будет столь же ценным через десять лет».

Ранее Салливан заявил, что Соединенные Штаты не будут «оказывать давление» на Киев, вынуждая его идти на какие-либо территориальные уступки в переговорах с Москвой. Представитель Белого дома подчеркнул, что на данном этапе Вашингтон рассматривает поддержку Украины в предоставлении ей оружия и обмене разведывательной информацией.