США намерены передать Украине ракеты к NASAMS и Patriot на $400 млн CNN: США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot

США в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине, сообщает CNN, ссылаясь на информированные источники. Предполагается, что Киеву передадут ракеты к комплексам NASAMS и Patriot, а также другое вооружение на общую сумму $400 млн.

Помимо снарядов к средствам ПВО, Вашингтон намерен поставить украинской армии партию боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS и артиллерийские боеприпасы. В пакет помощи, вероятно, войдут противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW.

При этом журналисты уточнили, что пакет пока находится на стадии разработки. Это значит, что список вооружения могут скорректировать. Ожидается, что официально данные обнародуют до конца недели.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что ЕС будет наращивать поставки вооружения Украине. Заявление прозвучало после решения Министерства обороны РФ считать потенциальными перевозчиками военных грузов все суда, идущие в украинские порты по Черному морю.

Пентагон в свою очередь объявлял о поставках на Украину ЗРК NASAMS, снарядов, беспилотников Phoenix Ghost и Switchblade на $1,3 млрд. Кроме того, Киеву обещали 115 авто для буксировки и перевозки оборудования, 150 бензовозов, средства контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы.