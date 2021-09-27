США наказали свою компанию за работу с «Газпромом» в обход санкций

Компания Cameron International, которая является дочерним предприятием американской Schlumberger,выплатит Минфину страны 1,4 млн долларов за поставку своей продукции и предоставлении услуг российской компании «Газпром» в обход санкций. Об этом 27 сентября сообщило ведомство.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США сегодня объявило о достижении соглашения на 1 423 766 долларов с базирующейся в Хьюстоне (штат Техас) Cameron International, — говорится в документе.

Причём штраф американской компании прилетел за контракт, который длился с июля 2015 года по ноябрь 2016 года. Он касался бурения на арктическом шельфе. Уже тогда в США были ограничения на сотрудничество с «Газпромом».

Cameron готова выплатить назначенный штраф, и таким образом соблюсти «свою потенциальную гражданско-правовую ответственность за очевидные нарушения», уточнили в Минфине США.

Ранее американцы нашли препятствие для запуска «Северного потока — 2». В первую очередь, речь идёт о нескольких месяцах технических работ для введения трубопровода в эксплуатацию, которые предстоят «Газпрому».