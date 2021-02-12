США могут ввести санкции за попытки достроить «Северный поток – 2»

https://static.news.ru/photo/7cb76418-1e09-11ea-b042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов будут рассматривать введение санкций при попытке достроить и сертифицировать трубопровод «Северный поток — 2», заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Мы продолжаем отслеживать действия в попытке завершить и сертифицировать трубопровод. Если такие действия будут иметь место, мы примем решение о применимости санкций, — сказал он.

По его словам, позиция Вашингтона по этому поводу предельно ясна и не менялась. Новый американский лидер Джо Байден уже говорил, что считает «Северный поток — 2» плохой сделкой.

Это плохая сделка, потому что разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу российским манипуляциям, противоречит заявленным целям Европы в области энергобезопасности, — подчеркнул он.

Прайс отметил, что санкции — только один из важных инструментов для Вашингтона, передаёт РИА Новости.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США.

Первоначально предполагалось завершить работы к концу 2019 года. Однако санкционная политика США приостановила работы. Несмотря на это, строительство было возобновлено. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к работе на недостроенном участке.

Тем не менее риски для реализации проекта остаются, и главный из них, по мнению аналитиков, — возможное ухудшение российско-германских отношений. Берлин, в отличие от Вашингтона, обладает реальными полномочиями для того, чтобы свернуть строительство.

Несмотря на то что в 2020 году США всё настойчивее стремились заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что отношение властей Германии к проекту «Северный поток — 2» остаётся прежним независимо от внешнеполитических обстоятельств, писал NEWS.ru.