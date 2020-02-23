https://static.news.ru/photo/8d84d978-564f-11ea-a295-fa163e074e61_660.jpg Фото: The White House/flickr.com

Вашингтон может обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой возобновить антииранские санкции, которые были отменены в связи с достижением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе республики. Сейчас этот вариант рассматривают в Белом доме. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Майкл Помпео.

Мы уже работаем в ООН над продвижением данной дискуссии. Надеюсь, что Россия и Китай тоже понимают эту проблему, — заключил Помпео в разговоре с The Washington Free Beacon.

По его словам, этому может помешать возможное снятие СБ ООН оружейного эмбарго и запрета на поставку в Иран технологий баллистических ракет. При этом от отметил, что европейские страны поддерживают СВПД, так как этот документ отвечает их интересам.

Как ранее писал NEWS.ru, Белый дом расширил санкции против Тегерана. Теперь активы многих иранских чиновников заморожены на территории США. Любые сделки с ними третьих лиц являются объектом вторичных санкций. ООН назвала такие действия незаконными.