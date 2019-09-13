https://static.news.ru/photo/93ec240e-d569-11e9-9cd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Американская администрация не ставит перед собой никаких сроков введения санкций в отношении Турции за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400. В настоящее время Вашингтон рассматривает все варианты возможных ограничений.

По словам помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларка Купера, решение вопроса зависит не от календаря, а от реальных условий. Таким образом он прокомментировал перспективы применения ограничительных мер против Анкары, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение Штатов ввести санкции в отношении «Роснефти» за покупку нефти у Венесуэлы. Она попросила Вашингтон не пугать РФ такими мерами.