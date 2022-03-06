США изучат предложения о возможности поставки систем ПВО в страны Балтии

США запросили у оборонных компаний предварительные предложения о возможности поставки систем ПВО в страны Балтии, а также их интеграции в систему противовоздушной обороны НАТО. В запросе, опубликованном на сайте госконтрактов, поясняется, что он сделан с целью изучения рынка и планирования дальнейших действий, пишет РИА Новости.

Речь идёт о поставке систем ПВО Литве, Латвии и Эстонии. В документе также отмечается , что система ПВО должна иметь возможность противодействовать беспилотникам.

Запрос власти США разместили на фоне укрепления военного присутствия в европейских странах, уже входящих в НАТО, и после отказа Киеву создать над Украиной бесполётную зону.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что в настоящее время НАТО исключает возможность установления бесполётной зоны над Украиной. Он подчеркнул, что Альянс не является стороной конфликта России и Украины и не намерен «искать войны» с РФ. При этом он добавил, что в Североатлантическом альянсе приняли решение нарастить своё присутствие на восточных границах.