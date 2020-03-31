Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Они договорились о сотрудничестве двух стран в борьбе с последствиями коронавируса.
В ходе переговоров были рассмотрены двусторонние вопросы, региональные события, а также эпидемия коронавируса, которая оказала влияние на мир. Оба лидера согласились, что борьба с эпидемией может быть успешной только благодаря глобальному сотрудничеству и солидарности, — сообщила канцелярия турецкой стороны.
Также стороны договорились предпринимать совместные шаги для разрешения текущих проблем и обмениваться опытом.
На данный момент в мире обнаружено около 786 тысяч человек, которые заражены коронавирусом. Выздороветь удалось 166 тысячам. От заболевания скончались 37 тысяч.
NEWS.ru передавал ранее, что учёным из Университета Миннесоты удалось найти слабое место COVID-19.
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