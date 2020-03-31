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Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что президент Дональд Трамп оказался в затруднительном положении. Во время стремительного распространения коронавируса по стране создаётся впечатление, что ситуация постепенно выходит из-под контроля президента, а от того, как пройдут эпидемия и экономический кризис, будет зависеть исход выборов.

Администрация Трампа не очень стремилась развивать здравоохранение. И сейчас об этом вспоминают, поэтому и обвиняют. Если хотите, это элементы рукотворного кризиса, — заявил «ПолитЭксперту» американист. Он пояснил, что администрация Обамы,...