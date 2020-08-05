США и РФ достигли прогресса в переговорах по контролю над вооружениями

https://static.news.ru/photo/e4cab5e4-109b-11ea-a025-fa163e074e61_660.jpg Госсекретарь США Майк Помпео Фото: Michael Reynolds/ZUMAPRESS.com

Вашингтон и Москва достигли прогресса в переговорах по контролю над вооружениями, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Мы с россиянами достигли прогресса, у нас были две хорошие встречи, — отметил политик на брифинге для журналистов.

По его словам, американская сторона надеется на новую встречу по этой теме в ближайшем будущем.

Ранее спецпредставитель президента Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли рассказал, что Вашингтон на переговорах с Москвой согласился работать над новым договором, в который будет включено всё ядерное оружие, а не только стратегическое, как в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом разрабатывается возможность будущего трёхстороннего или многостороннего соглашения по контролю над вооружениями, передаёт ТАСС.

Вашингтон на разных уровнях подчёркивал важность участия в переговорах Пекина для разработки нового трёхстороннего ядерного соглашения между РФ, КНР и США. Поднебесная идею отвергла. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва поддерживает пролонгацию ДСНВ без предварительных условий. Межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня 2020 года.

Как писал NEWS.ru ранее, в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили во время телефонного разговора вопросы о контроле над вооружениями, международной безопасности и торговле. Также стороны затронули ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Кроме того, стороны выразили обоюдный настрой на развитие торгово-экономического взаимодействия между РФ и США.