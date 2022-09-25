США пригрозили России новыми санкциями из-за референдумов

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В ближайшие дни Вашингтон объявит о новых антироссийских санкциях в ответ на референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC. По его словам, это удвоит усилия по помощи Киеву.

Вы увидите это в ближайшие дни, США сделают дальнейшие объявления. Это лишь удвоит наши усилия по предоставлению Украине вооружений и военной техники, — сказал Салливан.

Представитель Белого дома отметил, что недавно лидеры стран «Большой семерки» предупредили Москву о последствиях присоединения украинских территорий. В частности, санкции будут включать рестрикции в отношении юридических лиц и компаний за пределами России, которые поддерживают референдумы, отметил Салливан.

Кроме того, он сообщил о намерении Вашингтона продолжить поставку танков советского производства из стран НАТО на Украину. Помощник американского лидера отметил, что к настоящему моменту Вашингтон предоставил Киеву вооружение на сумму более чем на $15 млрд.

Ранее Салливан пригрозил РФ катастрофическими последствиями в случае ядерного удара по Украине. По его словам, США обещают решительно ответить на подобный шаг.