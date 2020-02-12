https://static.news.ru/photo/28339810-4dc7-11ea-bb71-fa163e074e61_660.jpg Деваль Патрик Фото: David Becker/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-губернатор Массачусетса Деваль Патрик решил прекратить своё участие в американской президентской гонке. Таким образом, среди кандидатов на пост президента США от двух главных партий не осталось ни одного афроамериканца.

Об этом сообщает «Интерфакс». 63-летний Патрик накануне, 11 февраля, занял одно из последних мест на праймериз Демократической партии в Нью-Гэмпшире. В настоящий момент свою предвыборную кампанию продолжают восемь демократов — Джозеф Байден, Майкл Блумберг, Пит Буттиджич, Тулси Габбард, Эми Клобушар, Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Томас Стейер. Республиканскую партию на выборах представит действующий глава государства Дональд Трамп.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года.

Как передавал NEWS.ru, победу на праймериз в Нью-Гэмпшире одержал сенатор Берни Сандерс. Свой успех он назвал началом конца для Трампа.