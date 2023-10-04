Спикера Палаты представителей США впервые в истории отправили в отставку Палата представителей США проголосовала за отставку спикера Маккарти

Фото: Cliff Owen - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти, сообщает РИА Новости. Это произошло впервые в американской истории. Маккарти был снят с поста после голосования по импичменту.

По имеющимся данным, за отстранение спикера от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции.

С инициативой снятия спикера Палаты представителей выступил член Республиканской партии Мэтт Гетц. Он оказался недоволен тем, что Маккарти, также являющийся республиканцем, пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета, позволившего избежать приостановки работы федерального правительства. Гетц также обвинил коллегу в «секретной сделке» с президентом США Джо Байденом о финансировании Украины.

Ранее спикер Маккарти иронично отреагировал на прошение о собственном отстранении. В социальной сети Twitter (X) он написал: «За дело». При этом в интервью телеканалу CBS он выразил уверенность, что сохранит свой пост. Маккарти также опроверг выводы о заключении с американским президентом Джо Байденом закулисной договоренности, направленной на продолжение финансовой помощи Украине.

До этого конгрессмены предпринимали попытку отстранения спикера нижней палаты в 1910 году. Тогда их усилия не увенчались успехом. Кевин Маккарти занимал должность председателя Палаты представителей с 7 января. На его утверждение ушло пять дней и 15 раундов голосования.