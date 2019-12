Назначение Бигана поддержали 90 сенаторов, против высказались трое членов Демпартии — сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, Эд Марки от штата Массачусетс и сенатор от штата Гавайи Мэйзи Хироно, уточняет CNN.

The Senate voted overwhelmingly to confirm US special representative for North Korea Stephen Biegun as the next deputy secretary of state https://t.co/JsQQnYd3sG