Советник Трампа: Россия пообещала не вмешиваться в выборы в США

Во время встречи в Женеве Российская Федерация обязалась не вмешиваться в американские выборы. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Русские обязались не вмешиваться в наши выборы, — сказал О'Брайен в эфире CBS.
При этом советник хозяина Белого дома отметил, что Вашингтон подходит к этому заявлению с позиции «доверяй, но проверяй».
По словам О'Брайена, он предупредил Патрушева, что Штаты «не станут терпеть» вмешательство в выборы. Кроме того, советник в ответ на вопрос о том, могут ли другие страны воспользоваться тем, что Трамп болен коронавирусом, для какого-либо вмешательства, заявил, что противники в курсе стабильности американского правительства.
Встреча секретаря российского Совбеза Николая Патрушева и О'Брайена состоялась 2 октября в Женеве. На ней стороны обсудили вопросы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе и совместную борьбу с терроризмом. Кроме того, были затронуты вопросы кибербезопасности.
Что касается вмешательства в американские выборы, то Москва неоднократно отрицала данные обвинения.
Как писал NEWS.ru, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что спецслужбы США развернули настоящую охоту по всему миру за российскими IT-специалистами.
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