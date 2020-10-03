Советник Трампа: Россия пообещала не вмешиваться в выборы в США

https://static.news.ru/photo/6553e336-065d-11eb-95ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Zenner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во время встречи в Женеве Российская Федерация обязалась не вмешиваться в американские выборы. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Русские обязались не вмешиваться в наши выборы, — сказал О'Брайен в эфире CBS.

При этом советник хозяина Белого дома отметил, что Вашингтон подходит к этому заявлению с позиции «доверяй, но проверяй».

По словам О'Брайена, он предупредил Патрушева, что Штаты «не станут терпеть» вмешательство в выборы. Кроме того, советник в ответ на вопрос о том, могут ли другие страны воспользоваться тем, что Трамп болен коронавирусом, для какого-либо вмешательства, заявил, что противники в курсе стабильности американского правительства.

Встреча секретаря российского Совбеза Николая Патрушева и О'Брайена состоялась 2 октября в Женеве. На ней стороны обсудили вопросы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе и совместную борьбу с терроризмом. Кроме того, были затронуты вопросы кибербезопасности.

Что касается вмешательства в американские выборы, то Москва неоднократно отрицала данные обвинения.

Как писал NEWS.ru, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что спецслужбы США развернули настоящую охоту по всему миру за российскими IT-специалистами.